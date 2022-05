Antes de encontro com Fux, ministro da Defesa se reuniu com Bolsonaro

Na reunião do general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira com Bolsonaro, “foram discutidos assuntos de interesse da Defesa Nacional”, disse o Ministério da Defesa no Twitter edit

247 - O perfil do Ministério da Defesa no Twitter informou, nesta terça-feira, 3, que o chefe da pasta, o general do Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, se reuniu com Jair Bolsonaro (PL) e com comandantes das Forças Armadas antes de se reunir com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux.

Na reunião com Bolsonaro e os militares, “foram discutidos assuntos de interesse da Defesa Nacional”, disse o Ministério da Defesa no Twitter.

Hoje (3), o Ministro da Defesa, Paulo Sérgio, reuniu-se com o Presidente da República, Jair Bolsonaro, e com os Comandantes das Forças Armadas. Na ocasião, foram discutidos assuntos de interesse da Defesa Nacional. pic.twitter.com/wz6gT9YWGN CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 3, 2022

Reunião com Fux

Antes de se reunir com o presidente do STF, o general Paulo Sérgio Oliveira esteve duas vezes com Bolsonaro na manhã desta terça. Primeiro, na reunião do Alto-Comando do Exército e depois em um encontro com os comandantes das três Forças no Ministério da Defesa.

O general se reuniu com Fux após uma semana de tensão na Praça dos Três Poderes, motivadas pelo indulto concedido por Jair Bolsonaro (PL) ao deputado federal Daniel Silveira (PTB), medida considerada uma afronta ao Supremo, e a declaração do ministro Luís Roberto Barroso de que as Forças Armadas estão sendo "orientadas a atacar e desacreditar o processo eleitoral".

