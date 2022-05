Em crise com o STF, Bolsonaro se reúne com Alto Comando do Exército

O encontro não consta na agenda oficial de Bolsonaro, mas na agenda do comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes edit

247 - Em meio à crise com o Supremo Tribunal Federal (STF) e retóricas golpistas, Jair Bolsonaro (PL) visita nesta terça-feira (3), segundo Basília Rodrigues, da CNN Brasil, o Quartel-General e se reúne com o Alto Comando do Exército.

A agenda oficial de Bolsonaro está vazia, mas a agenda do comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, informa que a reunião já havia iniciado antes da chegada de Bolsonaro, e até às 18h.

Não foi divulgado o tema da conversa entre Bolsonaro e os militares.

