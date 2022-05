Fux recebe Pacheco e ministro da Defesa em meio a crise institucional

Apoie o 247

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, recebe nesta terça-feira (3) o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.

De acordo com Lauro Jardim, do jornal O Globo, o objetivo será falar da crise das últimas semanas entre o Executivo e as Forças Armadas e o Supremo. O encontro com Pacheco acontece às 15h. Já o ministro será recebido às 17h.

Na última semana, Oliveira assinou nota classificando como "uma ofensa grave às Forças Armadas" uma fala do ministro do STF Luís Roberto Barroso sobre as eleições: "as Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar e a desacreditar o processo eleitoral".

