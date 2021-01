Bolsonaro diz que PT apoia seu candidato no Senado

247 - Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada nesta terça-feira (12), Jair Bolsonaro ironizou o apoio do PT ao senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) para a presidência do Senado. Bolsonaro afirmou que o partido "resolveu apoiar quem eu tenho simpatia".

“O PT resolveu apoiar quem eu tenho simpatia no Senado. Eu nunca conversei com deputado do PT, PCdoB e PSOL, nem eles procuraram falar comigo. Eu já sei qual a proposta deles”, disse.

O anúncio do PT foi feito na segunda-feira (11) por meio do senador Humberto Costa (PT-PE).

Bolsonaro também aproveitou a ocasião para voltar a pressionar a bancada ruralista da Câmara dos Deputados por apoio a seu candidato à presidência da Casa, Arthur Lira (PP-AL). “O que peço para a bancada ruralista, que é uma minoria, mas pode decidir, é que vejam o que nós fizemos nesses dois anos. O que vocês lucraram, o que o Brasil lucrou com vocês também”.

O conhecimento liberta. Saiba mais