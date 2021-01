"Não entendo", diz Bolsonaro sobre apoio de ruralistas a Baleia

247 - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou o apoio da bancada ruralista a Baleia Rossi (MDB-SP), candidato à presidência da Câmara dos Deputados.

O apoio foi anunciado pelo líder da bancada, deputado Alceu Moreira (MDB-RS).

"Pelo amor de Deus, o que é que eu fiz para o campo? O campo está bombando. Então o pessoal do campo tem que estar comigo, pô, isso é o mínimo de razoabilidade que eu peço para eles, para a gente poder levar nossas pautas pra frente", disse Bolsonaro a apoiadores, conforme reportado no canal Foco do Brasil.

O presidente disse "não entender" o motivo do apoio, acrescentando que a Câmara não pode ter "mais dois anos pela frente com a esquerda mandando na pauta".

O conhecimento liberta. Saiba mais