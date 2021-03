Bolsonaro faz reunião no Alvorada apenas com governadores aliados e lista de participantes não é divulgada

Foram convocados para uma reunião no Palácio da Alvorada apenas governadores aliados de Jair Bolsonaro. Até o coordenador do Fórum de Governadores, o governador do Piauí, Wellington Dias, não foi convidado, por ser do PT edit

247 - Jair Bolsonaro tem uma reunião nesta quarta-feira (24) no Palácio do Alvorada, com governadores para conversar sobre medidas de combate à pandemia do coronavírus. Foram convocados apenas chefes de Executivos estaduais aliados de Bolsonaro e os da oposição foram todos barrados. Até o coordenador do Fórum de Governadores, o governador do Piauí, Wellington Dias, não foi convidado, por ser do PT.

Participantes do encontro debaterão medidas como toque de recolher, cronograma de vacinação e uma nova lei que facilite compras na área da saúde. Nessa terça-feira (23), o Brasil bateu o recorde de casos da Covid-19, com 3,2 mil mortes em 24 horas, apontou o Conass.

Além dos governadores, estarão presentes ministros, os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux. O procurador-geral da República, Augusto Aras, também deve participar do encontro.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que deve comunicar aos líderes de bancada e outros parlamentares "medidas administrativas e medidas políticas" sobre a pandemia. "Temos que fazer um debate mais coerente, mais imparcial, mais resolutivo, com menos ideologia, com menos política, para a crise que enfrentamos", disse Lira.

Veja a lista completa dos participantes da reunião publicada pelo site Poder 360:

Augusto Aras, procurador-geral da República;

André Mendonça, ministro da Justiça e Segurança Pública;

Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara;

Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia;

Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores;

Fernando Azevedo, ministro da Defesa;

Fábio Faria, ministro das Comunicações;

General Ramos, ministro da Secretaria de Governo;

General Heleno, ministro da Segurança Institucional;

Gilson Machado, ministro do Turismo;

José Levi, ministro da AGU;

Luiz Fux, presidente do STF;

Marcelo Queiroga, ministro da Saúde;

Milton Ribeiro, ministro da Educação;

Marcos Pontes, ministro da Ciência e Tecnologia;

Paulo Guedes, ministro da Economia;

Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente;

Rodrigo Pacheco (DEM-MG), presidente do Senado;

Sérgio José Pereira, ministro interino da Casa Civil;

Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura;

Tereza Cristina, ministra da Agricultura;

Wagner Rosário, ministro da Controladoria Geral da União;

Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos;

Onyx Lorenzoni, ministro da Secretaria Geral;

Cláudio Castro (PSC), governador do Rio de Janeiro;

Marcos Rocha (sem partido), governador de Rondônia;

Ratinho Júnior (PSD), governador do Paraná;

Renan Filho (MDB), governador de Alagoas;

Ronaldo Caiado (DEM), governador de Goiás;

Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais;

Wilson Lima (PSC), governador do Amazonas;

Ministro Bruno Dantas, vice-presidente do TCU;

General Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde.

