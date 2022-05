Bolsonaro prepara denúncias contra Alexandre de Moraes em cortes internacionais

Segundo ministros do governo, Jair Bolsonaro pediu a auxiliares a preparação de relatórios com o que considera "excessos" supostamente cometidos pelo ministro do STF edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) prepara ações contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em cortes internacionais, de acordo com informação publicada nesta quarta-feira (18) pela coluna de Igor Gadelha, no portal Metrópoles. Segundo ministros do governo, Bolsonaro pediu a auxiliares a preparação de relatórios com o que considera "excessos" supostamente cometidos pelo ministro.

Um dos órgãos internacionais em que Bolsonaro quer denunciar Moraes é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem sede em San Jose, na Costa Rica.

Bolsonaro, um dos alvos do inquérito das fake news, que tem Moraes como relator, ajuizou no Supremo uma ação contra o magistrado, mas o pedido de investigação foi negado pelo ministro da Corte Dias Toffoli.

De acordo com a oposição ao governo, juristas e professores, os ataques de Bolsonaro ao Judiciário e às eleições brasileiras são uma tentativa de justificar um eventual golpe caso ele seja derrotado nas eleições de outubro.

Estudiosos enviaram à Organização das Nações Unidas um documento em repúdio aos ataques de Bolsonaro ao processo eleitoral brasileiro.

A ministra do STF Rosa Weber também enviou à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação contra Bolsonaro por causa de acusações ao sistema eleitoral.

