Caminhão é flagrado chegando para transportar mudança de Bolsonaro, desta vez no Palácio do Planalto (vídeo)

Apoie o 247

ICL

Por Laís Gouveia, 247 - Faltando apenas 15 dias para o presidente diplomado Lula tomar posse, mais um caminhão de mudanças foi flagrado, na manhã desta sexta-feira (16), para supostamente transportar as mudanças de Jair Bolsonaro, desta vez do Palácio do Planalto, local de onde o presidente da República despacha.

Na tarde desta quinta-feira (15), um primeiro caminhão foi visto entrando na residência oficial de Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada.

Nas redes sociais, muitos internautas comemoraram a mudança e ironizaram o nome da empresa contratada para realizar a tarefa: “muda Brasília”.

Bolsonaro pretende ficar em Brasília

Bolsonaro não pretende voltar para seu endereço carioca, no condomínio “Vivendas da Barra'', que foi “carinhosamente” apelidado como “Vivendas da Barra Pesada” pelos internautas.

O PL já providenciou uma casa espaçosa em um condomínio assim como um escritório para Bolsonaro operar na capital federal.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.