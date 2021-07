Com ida para a Casa Civil, mãe de Ciro Nogueira assume vaga no Senado

Cargo permanecerá em família. Elaine Nogueira é a primeira suplente do senador que pode assumir a Casa Civil de Bolsonaro. Segundo adversários políticos, moviemntação é uma estratégia para disputar o governo do estado do Piauí em 2022, mantendo o controle sobre sua vaga no Senado edit

247 - Eliane e Silva Nogueira Lima (PP-PI), mãe do senador Ciro Nogueira (PP-PI) é quem assume a cadeira de Ciro Nogueira se confirmada a sua indicação para a Casa Civil de Bolsonaro. Também é filiada ao PP, mas sem experiência em cargos públicos, Eliane é a primeira suplente de Ciro e deixará tudo em família.

Nos bastidores, o senador confirmou a aliados que vai assumir a pasta. A mudança faz parte da nova reforma ministerial de Jair Bolsonaro, anunciada nesta quarta-feira (21).

Três trocas já foram sinalizadas por Bolsonaro: Ciro Nogueira (PI) vai para a Casa Civil no lugar do general Luiz Eduardo Ramos, que passa para a Secretaria-Geral, ocupada por Onyx Lorenzoni (DEM).

Já Onyx, segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, ocupará o Ministério do Trabalho e Emprego, que será recriado com a divisão do Ministério da Economia, de Paulo Guedes.

Questionado sobre a escolha da mãe como suplente, nem Ciro nem o gabinete responderam. Em 2018, quando a escolha foi feita, adversários políticos consideravam que a moviemntação era uma estratégia para disputar o governo do estado do Piauí em 2022, mantendo o controle sobre sua vaga no Senado.

