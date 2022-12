Congresso conclui PEC da Transição e garante direitos sociais ao governo Lula em 2023

Com aprovação do Senado em segundo turno, a medida abre espaço fiscal de pelo menos R$ 145 bilhões para investimentos fora do teto de gastos edit

247 - Senadores aprovaram nesta quarta-feira (21) em dois turnos a Proposta de Emenda à Constituição (PÈC) da Transição, que deixa o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com R$ 145 bilhões fora do teto de gastos para investimentos em 2023. A Câmara dos Deputados havia aprovado, em dois turnos, o projeto, que será promulgado pelo Congresso Nacional.

Com o dinheiro, o governo Lula deixará o valor do Bolsa Família em R$ 600 mais o adicional de R$ 150 por família com criança de até 6 anos.

Alguns políticos como o ex-prefeito da cidade de São Paulo Fernando Haddad (PT), futuro ministro da Fazenda, e o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) comentaram a importância da aprovação da PEC.

