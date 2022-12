(Vídeo) Rogério Correia após aprovação da PEC da Transição: 'é a volta dos investimentos na saúde, educação e em áreas sociais'

Apoie o 247

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) destacou a importância da aprovação da PEC da Transição, nesta quarta-feira (21), em segundo turno pela Câmara dos Deputados.

"É a volta dos investimentos na saúde, educação e em áreas sociais", disse o parlamentar. "Acabou a excrescência do teto de gastos. Parabéns ao povo, parabéns a Lula. Iniciamos uma nova era de investimentos para o povo brasileiro", complementou.

De acordo com a nova proposta, o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá R$ 145 bilhões fora do teto de gastos por um ano e, como consequência, deixará o valor do Bolsa Família em R$ 600 mais o adicional de R$ 150 por família com criança de até 6 anos.

Segundo a regra do teto de gastos, aprovada no governo Michel Temer (MDB) e apoiada por Jair Bolsonaro (PL), o investimento feito pelo governo federal em um ano deve corresponder ao dos 12 meses anteriores e somente corrigido pela inflação. A medida prejudica serviços públicos e retira direitos sociais de uma parte dos brasileiros.

Correia fala sobre aprovação da PEC da Transição e o fim do Teto de Gastos: 'iniciamos uma nova Era de investimentos' pic.twitter.com/7Op9li76i7 — Brasil 247 (@brasil247) December 21, 2022

