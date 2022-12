Senado aprova em 1º turno o texto-base da PEC da Transição

Apoie o 247

247 - O Senado aprovou em primeiro turno, por 63 votos a 11, o texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição. Eram necessários 49 votos dos 81 senadores.

De acordo com a nova proposta, o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá R$ 145 bilhões fora do teto de gastos por um ano e, como consequência, deixará o valor do Bolsa Família em R$ 600 mais o adicional de R$ 150 por família com criança de até 6 anos.

A proposta havia sido aprovada na Câmara dos Deputados.

