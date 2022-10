Conversa em Brasília é de que Cristiane Brasil soltará fato bomba após abandono de Jefferson por Bolsonaro, diz Frota

Apoie o 247

ICL

247 - Filha de Roberto Jefferson, a ex-deputada federal Cristiane Brasil ameaça publicar “fatos bomba” após seu pai ser abandonado por Jair Bolsonaro, informa o deputado Alexandre Frota no Twitter.

“Em Brasília o assunto é o seguinte: a filha de Roberto Jefferson, Cris Brasil, ameaça publicar fatos bomba depois que Bolsonaro foi orientado a chamar o seu coordenador de campanha de BANDIDO e tentar se desvincular dele para diminuir o estrago na campanha”, postou Frota na rede social na manhã desta segunda-feira (24).

Jefferson resistiu à prisão determinada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes por cerca de oito horas neste domingo (23) e atirou com fuzil e granada contra os agentes da PF de sua casa na cidade de Levy Gasparian, no Rio de Janeiro. Sob prisão domiciliar, ele havia descumprido uma série de medidas restritivas, entre elas usar as redes sociais.

Cristiane Brasil também será investigada por ter postado em sua conta no Twitter o vídeo em que o pai insulta a ministra do STF Cármen Lúcia, na última sexta-feira (21). Moraes também determinou o bloqueio das redes sociais de Cris Brasil.

Pintou um Clima Brasil 🇧🇷 em Brasília o assunto é o seguinte,a filha de Roberto Jefferson Cris 🇧🇷 ameaça publicar fatos bomba depois que Bolsonaro foi orientado a chamar o seu coordenador de campanha de BANDIDO e tentar se desvincular dele para diminuir o estrago na campanha.🇧🇷 October 24, 2022

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.