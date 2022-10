Moraes bloqueia redes de Cristiane Brasil, filha de Jefferson, e ex-deputada será investigada

Foi por meio da conta de sua filha no Twitter que Roberto Jefferson divulgou vídeo insultando a ministra Cármen Lúcia edit

247 - A ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha do bolsonarista Roberto Jefferson, preso neste domingo (23) após atirar contra agentes da Polícia Federal, será investigada por ter postado em sua conta no Twitter o vídeo em que o ex-deputado insulta a ministra do STF Cármen Lúcia, na última sexta-feira (21).

O ministro Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio das redes de Cris Brasil, informa reportagem do Estado de S.Paulo.

Para permanecer em regime domiciliar, que estava cumprindo desde janeiro, Jefferson precisava respeitar uma série de medidas restritivas. Estava proibida, por exemplo, a participação em redes sociais próprias ou de terceiros. Ele também deu entrevista à Jovem Pan, desobedecendo mais uma determinação.

No vídeo postado por Cristiane, Jefferson comparou a ministra Cármen Lúcia a uma "prostituta" e usou também os termos "Bruxa de Blair" e "Carmen Lúcifer" para se referir à ministra. Ontem, ao determinar a prisão do ex-deputado, Moraes apontou haver um "questão discriminatória" na gravação de Jefferson, que é investigado por atuação em milícia digital.

