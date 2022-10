Antes de voltar à prisão, bolsonarista Jefferson descumpriu diversas vezes condições da domiciliar

Apoie o 247

247 - O ex-deputado Roberto Jefferson, aliado de Jair Bolsonaro, descumpriu diversas vezes as condições de sua prisão domiciliar determinadas pelo Supremo Tribunal Federal antes de voltar à cadeia neste domingo (23). De sua casa em Levy Gasparian, no Rio de Janeiro, ele resistiu a ser preso por cerca de oito horas e atirou com fuzil e granada contra os agentes da Polícia Federal.

O professor da Faculdade de Direito da USP Rafael Mafei relembrou em sua conta no Twitter as condições da prisão domiciliar de Jefferson e esclareceu que “este não é um caso de liberdade de expressão”. “É o caso de um preso que conseguiu um benefício, e então abusou dele dolosa e calculadamente, com o objetivo escalar o conflito com o STF, obter publicidade para si e vantagens para seu aliado Jair Bolsonaro”, diz.

1- Um pouco de contexto sobre a revogação da prisão domiciliar de Roberto Jefferson, que culminou com o episódio de violência por ele protagonizado contra policiais federais:



🧶 — Rafael Mafei (@RMafei) October 23, 2022

