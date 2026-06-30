Damares diz que Michelle deixa PL Mulher para cuidar de Bolsonaro

247 - A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou nesta terça-feira (30), pela rede social X, que Michelle Bolsonaro deixará a liderança direta do PL Mulher para se dedicar à família e a Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar e é marido da ex-primeira-dama.

De acordo com a parlamentar, a decisão de Michelle ocorre em um momento em que Bolsonaro “tanto precisa” dela. “Hoje o meu coração se enche de orgulho e profunda gratidão. Quero parabenizar a minha amiga Michelle Bolsonaro por sua entrega e por tantos avanços à frente do PL Mulher”, escreveu Damares.

A senadora disse ainda que Michelle teria transformado a atuação de mulheres dentro do partido. “O que você fez, Michelle, mudou para sempre a história da participação das mulheres na política. Você não apenas identificou lideranças; você despertou em mulheres comuns — mães, esposas, trabalhadoras — o desejo genuíno de participar e transformar a nossa nação”, afirmou.

Damares também destacou os eventos promovidos sob a liderança de Michelle no PL Mulher, classificando-os como espaços de formação política. “Seus eventos nunca foram meros encontros festivos, eram treinamentos reais, preparando um exército feminino alicerçado em valores”, declarou.

Ao tratar do afastamento da ex-primeira-dama da função, a senadora atribuiu a decisão a razões familiares. “Agora, você se afasta dessa liderança direta para cuidar da sua família e do nosso grande líder, que tanto precisa de você neste momento. Essa decisão só mostra o que sempre soubemos: você tem uma causa, e não um projeto de poder”, escreveu.

Damares procurou afastar a interpretação de que Michelle estaria abandonando a militância política. “Às mulheres que caminharam conosco até aqui: a Michelle não está jogando a toalha. Ela plantou a semente e nos deu as ferramentas”, afirmou.

A senadora também disse que a orientação deixada por Michelle às apoiadoras é de continuidade da mobilização. “O recado dela para cada uma de nós é claro: fiquem firmes! Estejam prontas para os desafios da política. A colheita de tudo o que ela plantou começou agora, e nós somos a continuidade dessa missão”, declarou.

Ao encerrar a publicação, Damares reforçou o tom pessoal de agradecimento à ex-primeira-dama. “Eu tenho orgulho de ver a gigante que você se tornou, Michelle. Obrigada por sua entrega. Que Deus lhe abençoe e lhe proteja. Te amo!”, escreveu.

O episódio ampliou o desgaste político de Flávio Bolsonaro. A ausência de uma reação pública do senador abriu espaço para críticas de adversários e de grupos que interpretaram as declarações do jornalista como uma afronta ao eleitorado feminino.

A turbulência ocorre em um momento de rearranjos dentro da extrema direita. Michelle Bolsonaro e a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) seguem como figuras de forte apelo entre mulheres conservadoras e disputam protagonismo no interior do bolsonarismo.

Michelle comanda o PL Mulher e se tornou uma das principais lideranças femininas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Damares, por sua vez, coordena a ala feminina do Republicanos e preserva uma relação política próxima com a ex-primeira-dama.

Caos na direita

O afastamento de Michelle ocorre em um momento de caos na direita. Em 24 de junho, a ex-primeira-dama afirmou que se sentiu maltratada e humilhada por Flávio Bolsonaro. O desconforto veio a público após ela relatar, em vídeo nas redes sociais, que teria recebido tratamento desrespeitoso do senador durante uma conversa telefônica.

A situação de Damares também exige maior articulação de Flávio. Nos bastidores, a avaliação é que o senador ainda precisa construir uma aproximação mais consistente com a parlamentar para fortalecer sua pré-candidatura à Presidência junto às mulheres na política e ao eleitorado feminino conservador.

Entre os movimentos recentes, Flávio convidou Damares a contribuir com a formulação de um programa de governo voltado às mulheres. A iniciativa busca sinalizar abertura ao diálogo com uma das lideranças femininas mais influentes desse campo político.

A relação, ainda assim, voltou a sofrer pressão nos últimos dias. Quando a senadora teria passado a receber ataques nas redes sociais, Flávio não teria defendido a parlamentar.

A decisão de Michelle também aconteceu após declarações polêmicas de um aliado de Flávio Bolsonaro, o jornalista Paulo Figueiredo, responsável por atacar o voto feminino e afirmar que “mulher vota mal para caralho”.