Fachin diz que não permitirá "subversão" do processo eleitoral: "joelhos dobrados, jamais"

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, voltou a defender, nesta sexta-feira (13), o sistema eleitoral. O magistrado afirmou que não permitirá a "subversão do processo eleitoral" no País.

"Para remover a Justiça Eleitoral de suas funções, terão que antes remover este presidente da sua presidência. Diálogo, sim; joelhos dobrados, jamais", disse Fachin no 24º Congresso Brasileiro de Magistrados (CBM 2022), realizado em Salvador (BA). "A nenhuma instituição ou autoridade a Constituição permite poderes que são exclusivos da Justiça Eleitoral".

O ministro já havia criticado, nessa quinta, a postura de Bolsonaro, que defende a atuação das Forças Armadas na checagem do resultado das eleições. De acordo com o magistrado, o processo eleitoral tem de ser acompanhado por "forças desarmadas".

O TSE concluiu testes sobre a segurança das urnas. De acordo com o tribunal, investigadores não conseguiram alterar votos ou afetar apuração.

