Flávio Bolsonaro vai ao Conselho de Ética contra Randolfe, que fala em impeachment de Aras

Apoie o 247

ICL

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL) vai entrar com uma representação contra o senador Randolfe Rodrigues (Rede) por ameaçar entrar com pedido de impeachment do procurador-geral da República, Augusto Aras, que não encaminha as denúncias da CPI da Covid, à qual o senador da Rede foi vice-presidente.

Senadores da CPI dizem haver prevaricação e, nesta quinta-feira, 17, entraram com documento no Supremo Tribunal Federal (STF) detalhando quais crimes os investigados pela CPI da Covid teriam cometido durante a pandemia. A PGR alegou falta de documentos detalhados acerca dos investigados para justificar o atraso na conclusão dos trâmites.

A Folha de S.Paulo teve acesso a um vídeo de Flávio no qual ele argumento que ao mencionar o impeachment de Aras, Randolfe ataca não só a honra do PGR, como também a instituição Ministério Público.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Uma verdadeira interferência política sobre o Ministério Público. Vários crimes cometidos configuram, sim, uma obstrução de justiça, razão pela qual eu vou protocolar uma representação no Conselho de Ética contra o senador Randolfe Rodrigues por ter quebrado o decoro parlamentar", diz o senador no vídeo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE