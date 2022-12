Flávio Dino anuncia diretor da PRF e Secretário Nacional de Justiça

Membro do governo do Espírito Santo, Edmar Camata comandará a Polícia Rodoviária Federal. O advogado Augusto Botelho será o secretário nacional da Justiça. Veja o perfil deles edit

247 - Futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA) anunciou o advogado criminalista Augusto Botelho como secretário nacional da Justiça e o atual secretário de Estado de Controle e Transparência no Governo do Espírito Santo, Edmar Camata, para ser o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Edmar Camata é formado em Direito pela UFES, ingressou na PRF em 2006. Fez mestrado em Políticas Anticorrupção na Universidade de Salamanca e tem especializações em Gestão Integrada em Segurança Pública e Ministério Público e Defesa da Ordem Jurídica, além de MBA em Gestão Pública.

Botelho é especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, em Direito Penal pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e mestrando em Direito Penal Econômico na Fundação Getúlio Vargas (FGV). Iniciou carreira no escritório de Márcio Thomaz Bastos, ex-ministro da Justiça no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O advogado foi conselheiro na Human Rights Watch – organização que defende e realiza pesquisa sobre Direitos Humanos – e do Projeto Inocência – organização brasileira com o objetivo de enfrentar as condenações de inocentes no país.

O criminalista foi um dos fundadores da Organização não Governamental Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), onde foi presidente por três anos e fez parte da diretoria por 16 anos.

Atualmente, Botelho é conselheiro nato do IDDD. Integra o Projeto Rede Liberdade, criado em 2019, para defender pessoas e organizações sociais alvos de violações de direitos fundamentais.

Recebi - e aceitei honrado e emocionado - o convite para ser o novo Secretário Nacional de Justiça.



Agradeço imensamente a confiança do futuro Ministro @FlavioDino.



Muito trabalho pela frente! — Augusto de Arruda Botelho (@augustodeAB) December 20, 2022

