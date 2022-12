"Nem que quisesse eu conseguiria", diz Zambelli após Gilmar mandar devolver arma em 48 horas

Deputada Carla Zambelli afirma ser impossível cumprir determinação do ministro Gilmar Mendes, do STF, para devolver sua arma em até 48 horas edit

247 - A deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PL), que teve o porte de arma suspenso pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, disse que será “impossível cumprir” o prazo de 48h estipulado pelo ministro do STF para que ela entregue sua arma. A informação é do jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles.

De acordo com a reportagem, Zambelli disse que aguarda a intimação para saber que providências jurídicas irá tomar, pois “nem que quisesse eu conseguiria” cumprir o prazo.

“Impossível cumprir determinação para devolver minha arma em 48 horas. Estou em missão oficial fora do país e só retorno no dia 23 (sexta-feira). Portanto, nem que quisesse eu conseguiria”, disse a deputada.

A decisão do ministro Gilmar Mendes ocorre um dia após o pedido da PGR, no âmbito de uma ação que apura a perseguição armada feita pela bolsonarista contra o jornalista Luan Araújo, jovem negro apoiador do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 29 de outubro, um dia antes da realização do segundo turno.

