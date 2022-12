Gilmar Mendes suspende porte e manda Carla Zambelli entregar arma e munições em até 48 horas

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes determinou a suspensão do porte de arma da deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) e que ela entregue sua pistola e munições à Polícia Federal em até 48 horas. A decisão de Gilmar atendeu a um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

O ministro do STF também autorizou um mandado de busca e apreensão contra a bolsonarista caso ela se recuse a cumprir a ordem judicial. "Decorrido o prazo (de 48 horas), sem atendimento voluntário, expeça-se mandado de busca e apreensão nos endereços da investigada", disse Gilmar no despacho sobre o caso, segundo o jornal O Globo.

A decisão do ministro Gilmar Mendes ocorre um dia após o pedido da PGR, no âmbito de uma ação que apura a perseguição armada feita pela bolsonarista contra o jornalista Luan Araújo, jovem negro apoiador do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 29 de outubro, um dia antes da realização do segundo turno.

Em nota, a assessoria da parlamentar nega que ela tenha agido de forma irregular e que Zambelli está em missão oficial e “não tem condições, ainda que fosse legítimo o pedido, de proceder com a entrega da pistola e munições. Seus advogados peticionarão com mais esclarecimentos e com a perícia que prova as afirmações acima”.

