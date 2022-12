Rui Costa: governo está estruturado com 37 ministérios e Lula já tem todos os ministros na cabeça

Futuro ministro da Casa Civil assegurou que, apesar do número maior de pastas, cargos até diminuíram com o reaproveitamento de pessoas edit

Por Marcelo Auler, de Brasília - O futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou a jornalistas ao chegar ao CCBB na manhã desta terça-feira (20) que toda a estrutura de governo está montada contando com 37 ministérios.

Segundo ele, Lula já preparou o organograma e sabe onde cada ministro irá sentar no dia 2 de janeiro para começar a trabalhar.

O ex-governador da Bahia não quis antecipar nomes - disse que cabe a Lula divulgar ou autorizar alguém a fazê-lo.

Apesar de o número de ministérios ter crescido, ele assegurou que houve até redução de cargos - com exceção dos próprios ministros - por meio do reaproveitamento de pessoas e reestruturação de assessores.

GSI e segurança de Lula

O futuro chefe da Casa Civil informou que já há um nome escolhido para comandar o novo GSI (Gabinete de Segurança Institucional) - que será anunciado em breve por Lula.

“Nós teremos uma estrutura provisória, que continuará dando segurança ao presidente durante a transição, até ter algo definido”, declarou.

As informações são de que, enquanto é montado o novo GSI, trocando a equipe do governo Bolsonaro, a Polícia Federal manterá o comando da segurança do presidente eleito, como vem fazendo.

