Flávio Dino: 'podemos chegar a até 8.000 policiais para garantir a posse de Lula'

Apoie o 247

ICL

247 - Futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, o senador eleito Flávio Dino (PSB) afirmou nesta terça-feira (27) que até 8.000 policiais podem ser chamados para garantir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no próximo domingo (1º). De acordo com o futuro ministro, um "terrorismo psicológico tenta desafiar a democracia". "Podemos chegar até 8.000 policiais se necessário for", disse em entrevista à CNN Brasil.

"Nós temos várias alternativas de planejamento que serão decididas no dia (01/01). Temos uma avaliação permanente em relação a esse planejamento, não só com a Polícia Federal, mas com a Polícia Rodoviária Federal e as próprias Forças Armadas", continuou.

>>> Investigadores identificam nova suspeita de bomba; mochila é abandonada no Setor Hoteleiro Norte (vídeo)

"Quero agradecer ao Governo do Distrito Federal. Estamos falando de milhares de policiais que estarão em vários círculos ao redor dos locais em que ocorrerão os eventos. E esse número pode ser ampliado de acordo com a necessidade. Nós temos efetivos do GDF que estão 100% à disposição, segundo o governador Ibaneis [Rocha]", complementou.

A Polícia Federal e investigadores apuram suspeitas de terrorismo no Distrito Federal. Forças de segurança encontraram nesta terça uma mochila abandonada no Setor Hoteleiro Norte (SNH), em Brasília (DF). O Allia Gran Hotel chegou a ser evacuado. O coronel Fábio Augusto, da Polícia Militar do Distrito Federal informou que a mochila tinha apenas roupas.

>>> Bolsonaristas começam a deixar acampamento em QG do Exército em Brasília

Segundo a PF, o mesmo grupo de apoiadores de Bolsonaro foi responsável pelo vandalismo na capital no dia 12 de dezembro, quando carros e ônibus foram queimados, e pela tentativa de atentado com bomba no último sábado (24), próximo ao aeroporto da capital federal.

O empresário bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa foi preso no último final de semana depois de planejar explodir um caminhão-tanque carregado com querosene próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília (DF). Outro suspeito, Alan Diego Rodrigues, foi identificado por policiais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.