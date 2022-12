Investigadores identificam nova suspeita de bomba; mochila é abandonada no Setor Hoteleiro Norte

Apoie o 247

247 - Forças de segurança do Distrito Federal encontraram por volta das 16h desta terça-feira (27) uma mochila foi abandonada no Setor Hoteleiro Norte (SNH), em Brasília (DF). O objeto foi deixado na Quadra 5 do SHN, próximo ao depósito de gás de um dos hotéis. O Allia Gran Hotel chegou a ser evacuado. Tentativas de terrorismo têm mobilizado a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem a sua posse marcada para o dia 1 de janeiro na Esplanada dos Ministérios.

De acordo com informações publicadas nesta terça pelo site Metrópoles, testemunhas disseram que a funcionária de um dos hotéis do setor olhou o suspeito pelas câmeras de segurança. Ele teria deixado a mochila no jardim do hotel e saído do local caminhando.

No Distrito Federal, a Polícia Federal (PF) e a Polícia Civil investigam suspeitas de tentativas de terrorismo em Brasília. Segundo a PF, o mesmo grupo de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) foi responsável pelo vandalismo na capital no dia 12 de dezembro, quando carros e ônibus foram queimados, e pela tentativa de atentado com bomba no último sábado (24), próximo ao aeroporto da capital federal.

Nos atos violentos do dia 12, bolsonaristas protestavam contra a prisão do cacique José Acácio Tserere Xavante determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O indígena é acusado de envolvimento em atos favoráveis a um golpe no Brasil.

O empresário bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa foi preso no último final de semana depois de planejar explodir um caminhão-tanque carregado com querosene próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília (DF). Outro suspeito, Alan Diego Rodrigues, foi identificado por policiais.

A equipe de Lula informou que decidirá apenas no dia da posse a maneira como será o desfile - se Lula ficará em carro aberto ou fechado.

