Janja publica vídeo com palcos montados para a posse de Lula: 'Grande festa popular' (vídeo)

247 - A futura primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, publicou no Instagram um vídeo dos dois palcos que estão sendo montados em Brasília para 1º de janeiro de 2023, quando ocorre a festa da posse de Lula (PT) como Presidente da República.

“Em primeira mão! É assim que vão ficar os dois palcos que estão sendo montados em Brasília: Elza Soares e Gal Costa. Tudo está tomando forma com todo o cuidado e segurança para fazermos uma grande festa popular nesse dia histórico. No dia 1° a alegria vai tomar posse!”, escreveu Janja. As atrações musicais devem começar a partir do meio-dia e a posse de Lula acontece às 15h.

Confira os shows que farão parte da programação do Festival do Futuro

Lula - Artistas de diversos gêneros musicais vindos de todo o país estão na lista de confirmados para a festa popular que vai fazer história na posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

O Festival do Futuro terá 10 shows, que reúnem no palco, em encontros musicais, os artistas que participam do evento.

O Festival do Futuro fará história como uma celebração diversa, inclusiva e democrática. O Festival marca a volta da valorização da cultura e da identidade brasileiras.

As apresentações culturais serão realizadas em dois horários: das 10h às 13h e recomeçando às 18h30.

Durante a tarde, o público poderá acompanhar a transmissão da posse oficial em telões instalados na área do festival.

Para saber mais sobre o Festival do Futuro, clique aqui.

Veja os shows que farão parte do Festival do Futuro:



SHOW “AMANHÃ VAI SER OUTRO DIA”

Participações:

- Aline Calixto

- Fernanda Abreu

- Jards Macalé

- Maria Rita

- Martinho da Vila

- Paula Lima

- Leoni

- Renegado

- Rogeria Holtz

- Teresa Cristina

- Romero Ferro & Zélia Duncan

- Delacruz

Direção musical: Itamar Assiere

SHOW “FUTURO ANCESTRAL”

Participações:

- Drik Barbosa

- Marissol Mwaba

- Ellen Oléria

- Fioti

- Gog

- Rael

- Rappin Hood

- Salgadinho

- Ingrid Silva

SHOW “OUTRA VEZ CANTAR”

Participações:

- Alessandra Leão

- Chico César & Geraldo Azevedo

- Fernanda Takai

- Francisco El Hombre & Lue

- Flor Gil

- Johnny Hooker

- Lirinha

- Marcelo Jeneci

- Odair José

- Otto

- Paulo Miklos

- Tulipa Ruiz

- Thalma de Freitas

Direção musical: Daniel Ganjaman

KLEBER LUCAS CONVIDA Leonardo Gonçalves, Clovis, Mn Mc e Sarah Renata

GABY AMARANTOS CONVIDA Aila, Kaê Guajajara e Jaloo

BAIANA SYSTEM CONVIDA Margareth Menezes

DUDA BEAT CONVIDA Almério, Doralyce, Luedji Luna e Zé Ibarra

VALESCA POPOZUDA CONVIDA Mc Marks e Mc Rahell

SHOW JULIANO MADERADA & Banda

PABLLO VITTAR CONVIDA Lukinhas e Urias

