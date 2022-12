Terrorista bolsonarista tem prisão preventiva decretada

Apoie o 247

247 - O empresário bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, 54, ficará preso por tempo indeterminado, após decisão da juíza Acácia Regina Soares de Sá, do TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios) durante audiência de custódia. Ele confessou no sábado (24) à polícia ter montado uma bomba numa área de acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília.

O terrorista confessou ainda que planejou com os acampados no QG do Exército instalar explosivos em pelo menos dois locais da capital federal para "dar início ao caos" e provocar uma intervenção militar.

A bomba encontrada próxima ao Aeroporto Internacional de Brasília foi neutralizada pelas forças de segurança pública no sábado. George também revelou planos de instalar explosivos em postes de energia próximos a uma subestação de distribuição em Taguatinga.

