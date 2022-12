Desfile de Lula em carro aberto ou fechado será definido na última hora

Apoie o 247

Por Flavia Marreiro

(Reuters) - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai decidir apenas no domingo, dia da sua posse, se fará o tradicional desfile em carro aberto em Brasília ou se optará por um veículo fechado, afirmou o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino.

De acordo com Dino, a decisão final, que deverá ocorrer perto do meio-dia, levará em conta questões de segurança e climáticas --de acordo com a previsão do tempo, há possibilidade de chuva no domingo na capital federal, onde as cerimônias da posse começam à tarde.

O tema ganhou mais relevância após a prisão no sábado de um homem apoiador do atual presidente Jair Bolsonaro que confessou ter participado de um plano para explodir uma bomba em Brasília. O objetivo, segundo seu depoimento à polícia, era provocar o caos que motivasse uma intervenção das Forças Armadas que impedissem a posse de Lula.

"O roteiro da posse de Lula está mantido", afirmou Dino, que acrescentou que Lula terá à disposição "um cardápio de opções" para que tome sua decisão final.

Dino deu as declarações em entrevista coletiva à imprensa em Brasília, ao lado do futuro ministro da Defesa, José Múcio, e do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).

