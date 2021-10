Flávio organiza almoço entre Bolsonaro e Alcolumbre para destravar sabatina de Mendonça

As recentes declarações de Bolsonaro a respeito de Alcolumbre, porém, têm dificultado uma aproximação edit

247 - O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) tenta viabilizar um almoço entre o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) e Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (14), de acordo com a CNN Brasil.

A ideia é que Bolsonaro consiga chegar a um consenso com Alcolumbre sobre a sabatina do ex-ministro André Mendonça para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Como presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, cabe a Alcolumbre definir a data da sabatina. A aliados, Alcolumbre afirmou que pensa em segurar a sabatina até 2023.

O almoço, no entanto, ainda não está confirmado. As recentes declarações de Bolsonaro a respeito de Alcolumbre têm dificultado uma aproximação.

Atualização: após a publicação desta reportagem, a CNN Brasil informou que Alcolumbre desisitiu de comparecer ao almoço com Bolsonaro por causa da declaração do chefe do Executivo, que disse que o senador joga "fora das quatro linhas da Constituição".

