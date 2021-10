Davi Alcolumbre diz a aliados que pretende segurar sabatina de André Mendonça até 2023

A postura de Alcolumbre é inspirada no caso do americano Merrick Garland, indicado à Suprema Corte em 2016 pelo então presidente Barack Obama edit

247 - O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ), Davi Alcolumbre (DEM-AP), tem dito a aliados que pretende segurar a sabatina de André Mendonça, indicado de Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal (STF), até 2023. A informação é da CNN Brasil.

Segundo a emissora, a postura de Alcolumbre é inspirada no caso do americano Merrick Garland, indicado à Suprema Corte em 2016 pelo então presidente Barack Obama. À época, o Senado americano, controlado pelos Republicanos, se recusou a sabatinar o indicado. A oposição foi liderada pelo então líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell.

Alcolumbre citou o caso americano, “a título de exemplo”, em sua manifestação ao Supremo na ação que pede que a Corte o obrigue a pautar a sabatina de Mendonça.

A indicação de Garland expirou em 3 de janeiro de 2017, com o final da 114ª Legislatura do Congresso.

