General do Exército impediu Dino de prender terroristas bolsonaristas em Brasília

247 - O Exército Brasileiro não permitiu que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinasse a prisão de terroristas bolsonaristas que fugiram para os acampamentos golpistas em frente ao quartel-general após os atos antidemocráticos de invasão às sedes dos Tres Poderes em Brasília no último domingo (8).

De acordo com o jornal estadunidense The Washington Post e o portal Uol , o Exército dispôs tanques e três linhas de soldados para impedir as detenções, e duas testemunhas relataram que o general Júlio César de Arruda afirmou a Dino: "você não vai prender as pessoas aqui".

Autoridades do governo disseram que tal atitude do Exército permitiu que centenas de terroristas escapassem.

