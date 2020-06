Gilmar tem encontro com comandante do Exército

O ministro do STF Gilmar Mendes reuniu-se com o comandante do Exército, general Edson Leal Pujol. O encontro aconteceu em meio a protestos de bolsonaristas que pedem intervenção militar no País edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes reuniu-se na quarta-feira da semana passada (10) com o comandante do Exército, general Edson Leal Pujol. De acordo com informações do jornal Valor Econômico, o ministro foi recebido por Pujol e por seu chefe de gabinete, general Fábio Benvenutti Castro, em Brasília (DF).

No começo deste mês, Gilmar defendeu o papel constitucional das Forças Armadas, em meio a protestos de apoiadores de Jair Bolsonaro por intervenção militar no País.

"É incompatível com a Constituição de 1988 a ideia de que as forças armadas podem fechar o STF ou o Congresso. O exército não é milícia. #DitaduraNuncaMais", escreveu ele no Twitter.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.