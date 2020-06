Investigadores conseguem copiar mensagens de blogueiro bolsonarista Allan dos Santos

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos recebeu agentes da Polícia Federal em sua residência durante operação no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos no Supremo Tribunal Federal (STF) edit

247 - Os agentes da Polícia Federal que bateram na casa do blogueiro Allan dos Santos, no dia 16 de junho, durante as investigações no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos no Supremo Tribunal Federal (STF), copiaram as mensagens de WhatsApp do computador do influenciador bolsonarista. A informação é da revista Veja.

O ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do inquérito, foi acionado pelos investigadores da Procuradoria-Geral da República (PGR) para que ordenasse a quebra de sigilo do computador de Allan. A medida foi deferida e as mensagens foram copiadas, mesmo após o blogueiro conseguir desconectar o aplicativo acessado através de um aparelho smartphone.

