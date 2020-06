PF cumpre mandado de busca e apreensão na casa de blogueiro bolsonarista Allan dos Santos

Allan já foi alvo de mandado de busca e apreensão no inquérito das fake news, no último mês edit

247 - O blogueiro Allan dos Santos, do portal bolsonarista “Terça Livre”, foi alvo de mais uma operação da Polícia Federal nesta manhã de terça-feira (16). Allan já foi alvo de mandado de busca e apreensão no inquérito das fake news, no último mês. A informação é do portal DCM.

A ação foi ordenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), dessa vez no inquérito dos atos antidemocráticos. Outros 21 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Maranhão e no Distrito Federal.

