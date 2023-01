Justiça bloqueia carros de luxo e ônibus de suspeitos de financiar atos golpistas

Apoie o 247

247 - A Justiça Federal atendeu um pedido feito pela Advocacia-Geral da União (AGU) e determinou o bloqueio de bens de 52 pessoas e sete empresas suspeitas de financiar os atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília (DF), onde bolsonaristas invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com informações publicadas nesta quarta-feira (18) pelo blog do Valdo Cruz, alguns bens já foram bloqueados e incluem carros de luxo e ônibus de turismo.

O empresário Ademir Luis Graeff teve uma Mercedes Benz de luxo, modelo GLA 250, bloqueada para ajudar a pagar pelos prejuízos causados pelos terroristas.

Outro empresário, Amir Roberto El Dine, teve cinco veículos bloqueados.

Uma empresa de turismo, Gran Brasil Viagens e Turismo Ltda, de Minas Gerais, teve sete ônibus bloqueados.

As pessoas físicas e empresas suspeitas de financiarem o terrorismo bolsonarista poderão se defender e terão os bens devolvidos caso elas comprovem que não tiveram ligação com as invasões.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes converteu a prisão em flagrante de 140 terroristas apoiadores de Bolsonaro.

