Lewandowski mantém caso Tacla Duran no STF e pede à PGR manifestação sobre eventual inquérito

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski manteve na Corte o inquérito sobre a acusação de extorsão feita pelo advogado Rodrigo Tacla Duran contra o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e o deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), ex juiz e ex-procurador da Operação Lava Jato, respectivamente. A decisão foi assinada nesta segunda-feira (10), um dia antes de ser oficializada a aposentadoria do ministro da Corte.

"Diante do exposto, acolho a manifestação do Parquet e fixo, neste momento preambular, a competência do STF para a tramitação desse expediente. Defiro também o pedido de retorno dos autos à Procuradoria-Geral da República para um exame mais detalhado dos fatos e eventual pedido de instauração de inquérito", escreveu o ministro do STF na decisão.

O entendimento do magistrado foi o mesmo da Procuradoria-Geral da República, que defendeu a continuidade do inquérito no Supremo.

No mês passado, Tacla Duran prestou um depoimento virtual ao juiz federal Eduardo Appio, da Lava Jato, e denunciou tentativa de extorsão de Moro e Dallagnol.

Residente na Espanha, Duran afirmou que, em 2016, foi procurado pelo advogado Carlos Zucolotto Júnior, para exigir US$ 5 milhões em troca de benefícios num acordo de colaboração. Na conversa (Duran guardou um print de tela), Zucolotto afirmou que acertaria os termos com DD (iniciais de Deltan Dallagnol).

Um mês depois, Tacla Duran transferiu US$ 613 mil para o escritório de Marlus Arns. Zucolotto e Marlus Arns têm relação profissional com Rosângela Moro, esposa de Sergio Moro.

Em sua defesa, Moro pediu a suspeição de Eduardo Appio. O parlamentar também havia pedido que o caso envolvendo a denúncia de Tacla Duran não fosse remetido ao STF.

No mês passado, Dallagnol afirmou em rede social que Fernando Appio "acreditou" em um acusado que "tentou enganar autoridades da Lava Jato". "Adivinha quem acreditou num dos acusados que mais tentou enganar autoridades na Lava Jato? Ele mesmo, o juiz lulista e midiático Eduardo Appio, que nem disfarça a tentativa de retaliar contra quem, ao contrário dele, lutou contra a corrupção", afirmou em seu perfil no Twitter.

