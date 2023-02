Michelle usou cartão corporativo para colocar implante de silicone nos seios, aponta colunista

Apoie o 247

247 - O pente-fino nos gastos do cartão corporativo da Presidência da República realizados durante o governo jair Bolsonaro (PL) apontaram, a suspeita de que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro “usou os recursos para colocar novos implantes de silicone nos seios e realizar caros procedimentos estéticos”. A informação é da coluna Radar, da revista Veja.

“Investigando um auxiliar de Bolsonaro, o STF já descobriu que um cartão de crédito usado por Michelle era pago pelo Planalto. No caso da troca de silicone em 2020, há um mistério: a conta foi paga a partir de um boleto”, observa a reportagem.

Nesta semana, uma reportagem dos jornalistas Rodrigo Rangel e Sarah Teófilo, do portal Metrópoles, apontou que a ex-primeira-dama supostamente recebia com regularidade, no Palácio do Alvorada, moradia oficial do presidente da República, envelopes de dinheiro enviados por Rosimary Cardoso Cordeiro.

Rosimary é a amiga íntima de Michelle e no primeiro ano do governo Bolsonaro teve seu salário de assessora no gabinete de um senador governista quase triplicado.Os indícios apontam para a suspeita de mais um caso de “rachadinha” envolvendo a família Bolsonaro.

