Michelle recebia envelopes de dinheiro de assessora de senador governista, diz site

247 — A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro supostamente recebia com regularidade, no Palácio do Alvorada, moradia oficial do presidente da República, envelopes de dinheiro enviados por Rosimary Cardoso Cordeiro, segundo reportagem de Rodrigo Rangel e Sarah Teófilo, do portal Metrópoles .

Rosimary é a amiga íntima de Michelle e que no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro viu seu salário de assessora no gabinete de um senador governista ser quase triplicado.

Os indícios apontam para mais um caso de “rachadinha” na família Bolsonaro. Os detalhes poderão ser investigados minuciosamente na investigação em curso no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Áudios e outros registros aos quais a coluna teve acesso comprovam que assessores de Michelle no Palácio da Alvorada tinham por tarefa pegar com Rosi – seja no prédio dela, no Riacho Fundo, região administrativa do DF, seja em um ponto de encontro entre o Planalto e o Congresso Nacional — os envelopes recheados de notas de reais”, diz a reportagem.

