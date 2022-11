'Nos livre do comunismo', pediu Bolsonaro a Alckmin no Planalto; vice-presidente eleito achou graça

Atual chefe do Executivo "mostrou que continua assombrado por falsas ameaças", ironiza colunista da Folha edit

Apoie o 247

ICL

247 - Ao encerrar a breve conversa que teve com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) no Palácio do Planalto na semana passada , Jair Bolsonaro (PL) "mostrou que continua assombrado por falsas ameaças", informa o colunista Bruno Boghossian da Folha de S. Paulo.

A aliados, Alckmin revelou que Bolsonaro agarrou seu braço na porta do gabinete presidencial e pediu: "Por favor, nos livre do comunismo."

O vice-presidente eleito já contou essa história a pelo menos três interlocutores nos útlimos dias e demonstrou ter achado graça no episódio. Tal relato evidencia mais uma vez o caráter caricato e delusional do atual chefe do Executivo, que sustenta parte de sua popularidade difundindo narrativas mentirosas sobre o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.