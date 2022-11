Bolsonaro cumprimenta Alckmin em reunião a portas fechadas no Planalto

De acordo com o vice-presidente eleito, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luis Eduardo Ramos, demonstrou interesse em colaborar no governo de transição edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) cumprimentou nesta quinta-feira (3) o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) no Palácio do Planalto. Em entrevista à imprensa, Alckmin disse que o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luis Eduardo Ramos, demonstrou disposição para ajudar. "Desejou um ótimo trabalho e se colocou à disposição nesse período de transição", disse.

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e Eduardo Ramos, representaram o governo Bolsonaro em reunião no Planalto. Da equipe de governo Lula, participaram do encontro a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), e o ex-ministro Aloizio Mercadante.

O senador Marcelo Castro (MDB-PI), relator-geral do Orçamento, anunciou que representantes da nova gestão apresentarão ao Congresso a 'PEC da Transição', para liberar o pagamento de "despesas inadiáveis" que não estão previstas no orçamento apresentado pelo governo Bolsonaro.

A equipe de Lula também negocia com o Congresso a isenção do Imposto de Renda.

