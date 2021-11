Pacheco diz esperar sabatina de Mendonça em comissão do Senado até o dia 2 de dezembro

Apoie o 247

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), afirmou nesta segunda-feira, 15, esperar que a sabatina de André Mendonça aconteça na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa até 2 de dezembro.

No domingo, 14, coluna de Lauro Jardim, n’O Globo, afirmou que o senador Davi Alcolumbre (DEM), presidente da CCJ, só deve marcar a sabatina do ex-ministro André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro há mais de quatro meses ao Supremo Tribunal Federal (STF), em 2022.

Mendonça não é bem visto pelos senadores para assumir o cargo no STF, e Alcolumbre está trabalhando para impedir que ele assuma. Por isso, o nome do ex-ministro ainda não foi apreciado na comissão.

Pacheco anunciou um esforço concentrado para desafogar os pedidos, nos dias 30 de novembro e 1º e 2 de dezembro. Em Lisboa (Portugal), onde participou de um fórum jurídico, o presidente do Senado disse esperar que a sabatina ocorra até o fim desse esforço concentrado.

"Eu tenho muita convicção que a CCJ, não só em relação a essa indicação [do nome do André Mendonça], mas em relação a outras indicações, inclusive do CNJ, do CNMP, possa realizar as sabatinas e vir ao plenário [para continuar as votações de indicações]. Tenho muita confiança que tudo possa acontecer no final de novembro e início de dezembro", declarou.

"Esse esforço concentrado é importante. Como estamos ainda pela pandemia, com sistema semipresencial, é muito importante que os senadores estejam no Senado para votar, porque essas indicações de autoridades exigem a presença física. É o voto presencial e secreto", afirmou.

