Alcolumbre só deve marcar sabatina de André Mendonça em 2022

247 - A coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo, destacou que o senador Davi Alcolumbre (DEM), presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, só deve marcar a sabatina do ex-ministro André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro há mais de quatro meses ao Supremo Tribunal Federal (STF), em 2022.

No final de outubro, a previsão do jornalista Ricardo Noblat, no Metrópoles, era que Alcolumbre planejava pôr em votação ainda em novembro a indicação de Mendonça para a Corte.

“Se de fato o fizer é porque finalmente se convenceu de que ela será rejeitada – se não pela maioria dos membros da Comissão, mas em seguida pela maioria dos 81 senadores. A indicação precisa de um mínimo de 41 votos para ser aprovada”, disse Noblat na época.

Mendonça não é bem visto pelos senadores para assumir o cargo no STF, e Alcolumbre está trabalhando para impedir que ele assuma.

