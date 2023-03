Para Receita, assessor de Bento Albuquerque quis esconder joias com 'nada a declarar' na Alfândega

Um ex-assessor do ex-ministro das Minas e Energia Bento Albuquerque escolheu via "nada a declarar" na alfândega do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos edit

247 - Um funcionário da Receita Federal disse na tarde desta segunda-feira (6) que um assessor do ex-ministro das Minas e Energia Bento Albuquerque tentou esconder as joias, presentes do governo da Arábia Saudita ao governo brasileiro durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL). O ex-assessor escolheu via "nada a declarar" na alfândega do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana.

De acordo com informações publicadas nesta segunda-feira (6) pelo portal G1, o servidor participou de uma reunião entre representantes do Ministério Público Federal em Guarulhos e da Receita Federal na cidade. O funcionário disse aos participantes do encontro que foi uma surpresa para a Receita o fato de Bento Albuquerque não ter informado que levava presentes a Bolsonaro.

O ex-chefe da Receita Federal do Brasil Julio Cesar Vieira Gomes fez articulações para o resgate, de maneira irregular, das joias estimadas em R$ 16,5 milhões. A Polícia Federal iniciou investigações contra os acusados de envolvimento na tentativa de trazer os produtos ilegalmente.

