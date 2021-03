Randolfe pede que assessor de Bolsonaro que fez gesto supremacista seja expulso do Senado

"Não aceitamos que um capacho do senhor presidente da República venha aqui, ao Senado, nos desrespeitar", disse o líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) edit

247 - O líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), criticou, nessa quarta-feira (24), o assessor internacional de Jair Bolsonaro, Filipe Martins, por fazer gesto considerado supremacista branco durante audiência do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

"Solicito, requeiro, na condição de líder da oposição, que ele seja retirado do Senado Federal e, inclusive, autuado pela Polícia Legislativa. Isso é inaceitável. Basta o desrespeito que este governo está tendo com 300 mil mortes. Basta isso. Não aceitamos que um capacho do senhor presidente da República venha aqui, ao Senado, nos desrespeitar", disse o parlamentar.

"Desculpem o excesso, mas não existem mais limites a serem ultrapassados. Eu não sei qual é o sentido do gesto, mas isto é inaceitável", acrescentou.

🇧🇷 O senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP), líder da oposição, pediu a retirada imediata de Filipe Martins das dependências do Senado e que ele fosse autuado pela Polícia Legislativa.



"Não aceitamos que um capacho do sr. presidente venha aqui, ao Senado, nos desrespeitar", disse. pic.twitter.com/QliEFHFwjb — Eixo Político (@eixopolitico) March 24, 2021

