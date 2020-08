STF envia à Justiça Eleitoral investigação contra Onyx Lorenzoni e coloca em risco acordo com PGR

O ministro foi delatado pelos executivos da holding J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, como destinatário de R$ 300 mil nas eleições de 2012 e 2014 e havia negociado com a PGR um acordo de não-persecução penal edit

247 - A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) realizou, nesta segunda-feira, 17, um julgamento que, por unanimidade, confirmou o envio à Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul da investigação contra o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), por recebimento de caixa dois.

O ministro foi delatado pelos executivos da holding J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, como destinatário de R$ 300 mil nas eleições de 2012 e 2014. No início de agosto, o ministro, réu confesso de caixa dois, fechou um acordo de não-persecução penal com a Procuradoria-Geral da República (PGR), comandada pelo bolsonarista Augusto Aras. Com a decisão da Supremo, o acordo deverá ser analisado por um juiz eleitoral.

Onix havia aceito pagar R$ 189 mil como prestação pecuniária, em troca do encerramento da investigação a respeito do assunto.

