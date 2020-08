Réu confesso, Onyx fecha acordo com PGR para encerrar processo de caixa dois

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), fechou um acordo e aceitou pagar R$ 189 mil como prestação pecuniária, em troca do encerramento da investigação edit

247 - Reú confesso de caixa dois, o ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni (DEM-RS) fechou um acordo de não-persecução penal com a Procuradoria-Geral da República (PGR) no qual admitiu o recebimento de caixa dois da JBS em suas campanhas eleitorais de 2012 e 2014.

Onix aceitou pagar R$ 189 mil como prestação pecuniária, em troca do encerramento da investigação a respeito do assunto.

Este é o primeiro acordo desse tipo fechado perante o Supremo Tribunal Federal (STF). O instrumento foi assinado pelo procurador Augusto Aras e é regulamentado na Lei Anticrime aprovada no final do ano passado, que estabelece a possibilidade desse acordo para crimes realizados sem violência e cuja pena mínima seja inferior a quatro anos.

Pelo acordo, Onyx pagará o valor em uma parcela só, mas somente após a homologação do acordo pelo ministro do STF Marco Aurélio Mello, relator do caso.

A confissão de caixa dois por Onyx Lorenzoni só aconteceu após revelação da delação premiada dos executivos do grupo J&F, donos da JBS. A partir daí, o ministro passou a ser alvo de uma investigação preliminar no STF.

