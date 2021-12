Ajuda anunciada por Bolsonaro é 'ridícula' e viagem dele à Bahia foi 'para fazer campanha', diz governador da Bahia

"Infelizmente, vivemos no Brasil várias tragédias seguidas. A maior tragédia é a gestão do presidente. Bolsonaro não tem nenhum sentimento de humanidade, de empatia", disse o governador Rui Costa edit

247 - O governador da Bahia, Rui Costa (PT), afirmou nesta segunda-feira 13 que a viagem que Jair Bolsonaro fez ao estado neste final de semana sob a alegação de ajudar a região do sul do estado, fortemente atingida pelas chuvas, não passou de um “ato de campanha”. Ainda segundo ele, o anúncio da liberação de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para as famílias afetadas foi uma medida “ridícula”.

“Foi um ato político de campanha, fazendo carreata na cidade de Itamaraju e agredindo jornalistas. Infelizmente, vivemos no Brasil várias tragédias seguidas. A maior tragédia é a gestão do presidente. Bolsonaro não tem nenhum sentimento de humanidade, de empatia”, disse Costa em entrevista ao UOL.

“Se não fosse trágico, era piada. FGTS pertence ao cidadão. O que ele está liberando é dinheiro do cidadão. E R$ 5 milhões para todas as cidades? É ridículo em termos de anúncio de um presidente”, completou.

Ainda segundo o governador, a única ajuda que o estado recebeu de forma efetiva foram dois helicópteros enviados pela Marinha para auxiliar no resgate de moradores da região afetada pelas chuvas, além de atuarem na entrega e distribuição de mantimentos.

Ao visitar a região neste final de semana, Bolsonaro tentou associar a tragédia às medidas de distanciamento social adotadas por governadores e prefeitos para conter o avanço da Covid-19. “Também tivemos uma catástrofe no ano passado, quando muitos governadores – e o pessoal da Bahia – fecharam todo o comércio e obrigaram o povo a ficar em casa. Povo, em grande parte [trabalhadores] informais, condenados a morrer de fome”. Em resposta, Costa disse que não tinha tempo a perder com politicagem barata.

