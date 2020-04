Dino critica obsessão de Bolsonaro com cloroquina: "perde tempo e energia"

O governador do Maranhão, Flávio Dino, considera que a insistência do ocupante do Planalto no debate do uso da medicação cloroquina "é mais um erro de Bolsonaro". "Sem saber o que fazer, Bolsonaro perde tempo e energia", diz ele edit

Debate político sobre cloroquina é mais um erro de Bolsonaro. Se médicos não quiserem prescrever o remédio, ele vai substituí-los? Mandar prender ? O remédio já existe e está disponível. Como outros em teste no mundo. Sem saber o que fazer, Bolsonaro perde tempo e energia — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) April 8, 2020

Numa sequência de três tweets na manhã desta quarta-feira (8), Jair Bolsonaro voltou a seu tema obsessivo das últimas semanas: a propaganda da cloroquina como solução mágica para a pandemia do coronavírus. Nos tweets, ele atacou o infectologista David Uip, coordenador de crise do coronavírus no Estado de São Paulo, e o cardilogista Roberto Kalil. Segundo Bolsonaro, eles teriam se curado da infeccção com o uso da cloroquina mas se recusariam a revelar.

As postagens foram feitas às 8h, uma hora antes de sua reunião com o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, no Palácio do Planalto.

