Em protesto contra tarifaço nos combustíveis, motoristas de aplicativo abastecem com até R$ 1 e exigem nota fiscal

247 - Motoristas de aplicativo fizeram nesta sexta-feira (11) um protesto em Aracaju (SE), onde abasteceram os veículos com valores entre R$ 0,50 e R$ 1 e exigiram nota fiscal dos postos. Foi uma mobilização contra os reajustes nos combustíveis anunciados pela Petrobrás nessa quinta-feira (10) e que passaram a valer nesta sexta. Por causa da exigência do documento, o protesto gerou aglomeração em um dos postos no Bairro Atalaia, na Zona Sul da capital, onde a gasolina custa R$ 7,89.

"A nota fiscal é direito do consumidor e o posto não quer nos dar. Agora fechou e não quer abastecer os veículos. Estamos aqui em ato de protesto. A categoria não aguenta mais o aumento constante dos combustíveis", disse o organizador do movimento, Everton Santos, de acordo com o portal G1.

Representante do Sindicato de Donos de Postos (Sindpese), Maurício Cotrim disse que os proprietários de postos não são responsáveis. "É preciso ficar claro que a culpa não é do dono do posto. Em relação ao documento, o cupom já é um comprovante", disse.

A Petrobrás anunciou, nessa quinta, aumento de 18,77% para a gasolina e o 24,9% para o diesel. O gás de cozinha também passa de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, um reajuste de 16%.

A Justiça Federal deu nesta sexta um prazo de 72 horas para o governo Jair Bolsonaro explicar os reajustes nos combustíveis. As explicações ficaram sob responsabilidade da Petrobrás e da Advocacia-Geral da União (AGU).

