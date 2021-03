"Esse senhor tem de respeitar as mães do Brasil", afirma Dino após rompante de Bolsonaro

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino, repercutiu pelo Twitter o mais novo rompante de Jair Bolsonaro contra a imprensa. Nesta quinta-feira (4), o chefe do governo federal disse a seguinte frase: “tem idiota que a gente vê mas mídias sociais, na imprensa né, que diz 'vai comprar vacina'. Só se for na casa da tua mãe. Não tem para vender no mundo”.

Dino, por sua vez, pediu respeito e decoro por parte de Bolsonaro. "Esse senhor tem o dever de respeitar as mães do Brasil, as famílias das vítimas, os pacientes internados e os profissionais de saúde. Seria prova de decoro mínimo para exercer o cargo mais elevado da nossa Nação. Chega a ser inacreditável".

Em entrevista recente à TV 247, o governador maranhense fez um duro desabafo acerca da declaração de Bolsonaro de que 'não adianta ficar em casa chorando' pelos mortos pela Covid-19

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

Esse senhor tem o dever de respeitar as mães do Brasil, as famílias das vítimas, os pacientes internados e os profissionais de saúde. Seria prova de decoro mínimo para exercer o cargo mais elevado da nossa Nação. Chega a ser inacreditável >> pic.twitter.com/gpjolQnMx9 — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) March 4, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.