'Vai comprar vacina! Só se for na casa da tua mãe', diz Bolsonaro (vídeo)

“Tem idiota que diz 'vai comprar vacina'. Só se for na casa da tua mãe. Não tem para vender no mundo”, disparou Bolsonaro, irritado com os questionamentos da imprensa edit

247 - Em tom de deboche, Jair Bolsonaro demonstrou irritação ao ser questionado por um jornalista sobre a compra da vacina.

A principal preocupação da população brasileira atualmente, a compra da vacina, causou irritação em Bolsonaro horas antes de cumprir agenda em São Simão (GO), para inauguração de trecho da Ferrovia Norte-Sul, nesta quinta-feira (4).

Ao passar por Uberlândia (MG), Bolsonaro foi recebido por apoiadores na chegada ao aeroporto, em meio a aglomeração e reclamou da pressão pela compra de vacinas,alegando falta de imunizantes no mercado mundial.

“Tem idiota que diz 'vai comprar vacina'. Só se for na casa da tua mãe. Não tem para vender no mundo”, disparou Bolsonaro. “Alguns governadores queriam direito a comprar vacina e quem iria pagar? Eu! Onde tiver vacina para comprar, nós vamos comprar”.

“Impuseram estado de sítio no Brasil via prefeituras. Isso está errado. Estamos preocupados com mortes, sim, mas sem pânico. A vida continua”, emendou, atacando governadores. “Os problemas a gente tem que enfrentar, não adianta ir para baixo da cama. Se todo mundo for ficar em casa, vai morrer todo mundo de fome”.

'Vai comprar vacina! Só se for na casa da tua mãe', diz @jairbolsonaro. pic.twitter.com/WNidwWmTRP — O Antagonista (@o_antagonista) March 4, 2021





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.